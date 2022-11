ஸ்டேட்டர்ஜியை புட்டு புட்டு வைத்த கமல்ஹாசன்.. இந்த வாரம் வாத்தியாரின் கண்டிப்பு இவருக்கு தானாம்!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் இன்றைய சனிக்கிழமை எபிசொட்டில் கமல்ஹாசன் இந்த வார போட்டியாளர்கள் செய்து வந்த ஸ்டேட்டர்ஜியை பற்றி கூறியுள்ளார்.

கடந்த வாரம் கண்டிப்பாக பேசிய போட்டியாளர்களிடம் இந்த வாரம் பாராட்ட காத்திருக்கும் தருணத்தையும் விளிம்பு நிலையில் இருப்பவரை சீண்டிப் பார்க்கும் சக போட்டியாளர்களுக்கு இந்த வாரம் வாத்தியாருடைய தண்டிப்பு காத்திருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Season Six Tamil November 5th First Promo: in today's episode of Bigg Boss Season 6 Tamil broadcast on Vijay TV, Kamal Haasan talked about the statergy of the contestants this week. This week, the contestants who spoke strictly last week are waiting for the moment to praise and this week, the fellow contestants are waiting for the punishment of the fringes.