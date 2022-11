அடிக்க பாய்ந்த மணிகண்டன்.. வாடா போடா என மல்லுக்கட்டும் தனலட்சுமி.. அதிர்ச்சி அளிக்கும் வீடியோ

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நவம்பர் 9ஆம் தேதிக்கான முதல் ப்ரோமோவில் தனலட்சுமி மணிகண்டனை போடா என அழைக்க புதிய பிரச்சனை சண்டை சச்சரவோடு ஆர்ப்பாட்டமாக தொடங்கி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே கமல் வாடா போடா என அழைக்க யாருக்கும் உரிமை இல்லை என வார்னிங் கொடுத்தாலும் தற்போது தனலட்சுமி செயல் குறித்து நெட்டிசன்கள் கலாய்க்கும் விதமாக இருந்து வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 on November 9th first promo பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நவம்பர் 9ஆம் தேதி ப்ரோமோ : a new problem has started with a protest to call Dhanalakshmi Manikandan as Boda. Even though Kamal has already warned that no one has the right to call Dhanalakshmi and Manikandan as Boda, now netizens are making a fuss about Dhanalakshmi's action.