இந்த வாரம் கதவு திறக்கப் போவது இவருக்கு தானா? போட்டியில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வார தலைவர் பதவிக்கான டாஸ்க் நடைபெற்று இருக்கிறது. அதில் மைனா நந்தினி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

மைனா தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தனலட்சுமி கதறி அழுவதை பார்த்து அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

Bigg Boss Tamil Season 6 November 21th 1Promo(பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நவம்பர் 21ஆம் தேதி ப்ரோமோ): This week's task for the position of president is going on in Bigg Boss Tamil Season 6. Maina Nandini has been elected as the president.Everyone is shocked to see Dhanalakshmi crying as she cannot accept Maina's election as president.