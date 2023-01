வெளியேற முடிவு எடுத்த அசீம்.. விக்ரமன் விஷயத்தில் செய்த செயல்.. கடைசியில் வெளியேறுபவர் இவரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி யில் 92வது நாளுக்கான முதல் ப்ரோமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பதிமூன்றாவது வாரத்திற்கான நாமினேஷன் தொடங்கி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் 7 போட்டியாளர்களும் அசீம் பெயரை நாமினேஷன் செய்கின்றனர்.

English summary

The first promo for the 92nd day of Bigg Boss Tamil Season 6 is out.Nominations for the thirteenth week have started.All the 7 contestants inside the Bigg Boss house nominate Azeem's name.