கோபம் இருக்கும் இடத்தில் தான் குணம் இருக்கும் நிரூபித்த அசீம்.. இவரை புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே !?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அசீன் தன்னுடைய பிறந்த நாளில் செய்த செயலை ரசிகர்கள் பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

என்னதான் போட்டியாளர்களோடு சண்டை சச்சரவுகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் ஒருவருக்கு பிரச்சனை என்று வந்தால் ஓடிவரும் அசீம் தற்போது செய்த செயலால் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்திருக்கிறார்.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 show Azeem has been appreciated by many fans on his birthday.Azeem, who is involved in fights with his rivals, who runs away if someone has a problem, has impressed the fans with his current actions.