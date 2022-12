குழந்தை குறித்து ரகசியமாக பேசிய ரச்சிதா.. அம்மா கூறிய அந்த வார்த்தை.. கணவரின் எதிர்பாராத பதில்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ரச்சிதாவின் அம்மாவிடம் ரச்சிதா குழந்தையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் ரச்சிதாவிற்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த அவருடைய கணவர் ரசிதாவை பற்றி சமூக வலைதளத்தில் வலம் வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தற்போது வரைக்கும் இருக்கும் ஒன்பது போட்டியாளர்களில் இந்த வாரத்தில் ரட்சிதாவின் பெயர் மட்டும் தான் எலிமினேஷன் லிஸ்டில் இல்லாமல் இருக்கிறது.

English summary

In Bigg Boss Tamil Season 6, Rachitha is talking to Rachitha's mother about the baby.Her husband, who has been supporting Rachita so far, has published the post as an answer to the questions circulating on social media about Rachitha.Out of the nine contestants so far, Rachitha's name is the only one missing from the elimination list this week