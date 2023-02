"அதனால் தான் உன் மீது தனி பாசம்” வீடியோ வெளியிட்டு மாஸ் காட்டிய தனலட்சுமி, அசீம்.. குவியும் கருத்து

ஜில்லா திரைப்பட பாடலுக்கு அசீம் மற்றும் தனலட்சுமி இருவரும் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 டைட்டில் வின்னரான அசீம் மற்றும் போட்டியளராக இருந்த தனலட்சுமி இருவரும் ரீல்ஸ் வீடியோ ஒன்றை எடுத்து வெளியிட்டு இருக்கின்றனர்.

தனலட்சுமி இடம் அசீம் டாஸ்க் விஷயத்தில் நடந்து கொண்ட விதத்தைப் பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவி வரும் நிலையில் தற்போது இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்களால் அதிகமாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

தனலட்சுமி மற்றும் அசீம் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருவரும் சண்டை இட்டு கொண்டிருந்தாலும் வெளியே வந்த பிறகு தனலட்சுமி அசீமிற்க்கு அதிகமான ஆதரவு கொடுத்து வருகிறார்.

டைட்டில் ஜெயித்த பிறகு மனைவி என்ன சொன்னார்? விளக்கம் கொடுத்த அசீம்... இப்போ இதுதான் நடக்கிறதாம்!

Bigg Boss Tamil season 6 title winner Azeem and contestant Dhanalakshmi have released a reel video. While there are various opinions about Dhanalakshmi's behavior regarding Azeem task, the video released by them together is being talked about a lot by the fans. Dhanalakshmi and Azeem in Bigg Boss show Even though both of them are fighting, Dhanalakshmi has been supporting Azeem