விக்ரமனின் பெற்றோர் வருகையை ப்ரோமோவில் காட்டாத சேனல்.. ரசிகர்களின் கேள்வி.. காரணம் இதுதானா?

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 81 வது நாளில் நடந்து வரும் ப்ரீஸ் டாஸ்க் விக்ரமனின் குடும்பத்தினர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

விக்ரமனின் குடும்பத்தினர் வருகையை ப்ரோமோவில் காட்டவில்லை என்று ரசிகர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இன்று முதலாகவே விக்ரமனின் குடும்பத்தினர் வந்த நிலையில் அவருடைய குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு கதிரின் குடும்பத்திற்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதாக ரசிகர்கள் குற்றச்சாட்டு வைத்து வருகிறார்கள்.

விக்ரமன் அப்பாவிடம் மன்னிப்பு கேட்ட அசீம்.. கடைசியில் எதிர்பாராத ட்விஸ்ட்.. இப்படி சொல்லிவிட்டாரே!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is currently on its 81st day with Freeze Task Vikran's family.Fans are raising various questions that Vikraman's family visit was not shown in the promo.While Vikraman's family came earlier today, fans have been accusing Kadir's family of leaving his family behind.