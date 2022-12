கடைசியில் விக்ரமன் சொன்ன மாதிரி நடக்கும் சதி... கமல் தீர்ப்பு சொல்வாரா? எதிர்பார்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் விக்ரமன் கடந்த வாரம் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நான் என்னதான் சரியாக செய்தாலும் எனக்கு பாராட்டு கிடைக்காது என்று நெகிழ்ச்சியாக கூறி இருந்தார் தற்போது இன்று அதை நிரூபிக்கும் வகையில் சக போட்டியாளர்கள் செயல்பட்டு இருக்கின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் டாஸ்க் விக்ரமன் ஜெயித்ததை கூட சக போட்டியாளர்கள் இல்லை என்று சாதித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவருக்கு ஆதரவாக பல குறும்படங்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Vikraman who is present in Bigg Boss Tamil season 6 show last week said that no matter what I do right inside this Bigg Boss house I will not get praise and now today fellow contestants are acting to prove it.Even as Task Vikraman has won the Bigg Boss show, many short films are being released in support of his fellow contestants.