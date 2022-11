அசல் பத்தி தெரியாம தான் பழகிட்டேன்... ஆனால் உள்ளே நடந்ததே வேறு, மொத்த ரகசியத்தையும் உளறிய நிவாஷினி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நிவாஷினி முதல் முறையாக அவரோடு நெருக்கமாக பழகி வந்த அசல் பற்றிய கருத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் அசல் நிவாஷினியிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தை பற்றி பல்வேறு மீம்ஸ்கள் பரவி வந்த நிலையில் அதை குறித்த விளக்கத்தை நிவாஷினி கூறி இருக்கிறார்.

English summary

Nivashini, who was evicted from Bigg Boss Tamil season 6, has for the first time opened up about her close friend Asal.While various memes have been circulating about the way the Asal Nivashini behaved within the Bigg Boss show, Nivashini has given an explanation about it.