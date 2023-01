சூசகமாக புகைப்படம் வெளியிட்ட ஆயிஷா... இவர்தான் அந்த நபரா? குவியும் கேள்வி..க்யூட் க்ளூ!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய ஆயிஷா சமீபத்தில் இணையத்தில் புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஒரு ஆணோடு எடுத்த புகைப்படத்தை பதிவிட்டு விரைவில் என்று ஆயிஷா கேப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறார்.

ஆயிஷாவோடு இருக்கும் ஆணின் முகம் வெளியே தெரியாத வகையில் இருப்பதால் ரசிகர்கள் யார் என்று அவரைக் குறித்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Ayesha, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has recently posted a photo on the internet. After posting a photo with a man, Ayesha captioned it as soon.As the face of the man with Ayesha is not visible, fans are questioning who he is.