எட்டிப்பார்த்து ஏக்கம் மூட்டும் பவானி ரெட்டி... உச்சி கொட்டும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிளாக் அண்ட் வொயிட் போட்டோவில் பளபளக்கும் அழகை காட்டி பதற வைத்திருக்கும் பவானி ரெட்டி.

இடுப்பு மடிப்பை லேசாக காட்டி ரசிகர்களுக்கு ஏக்கம் கூட்டியிருக்கும் இவரை பார்த்ததும் பலபேர் மனது பறந்து போனதாம்.

திருத்தணி, திருச்செந்தூர், சமயபுரம் கோவில்களில் இனி 3 வேளையும் அன்னதானம் - தொடக்கி வைத்த முதல்வர்

தலையை சாய்த்து இவர் பார்க்கும் அழகை பார்த்ததும் ஆஹா ஓஹோவென வர்ணிக்கும் கவிஞர்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் படையெடுக்க ஆரம்பித்துவிட்டனர்.

English summary

After acting in Chinnathambi serial, Bhavani Reddy's fans are looking for her as she is not seen much in any serial and now the news that she is going to be part of The Big Bang is going viral and her fans are extending their best wishes and support to her on hearing this.