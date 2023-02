இரண்டு நாளைக்கு முன்புதான்.. இதை நம்ப முடியவில்லை.. வாணி ஜெயராம் மறைவு பற்றி சித்ராவின் பதிவு

வாணி அம்மாவின் திடீர் மரணம் குறித்து கேள்விப்பட்ட நான் மிகுந்த அதிர்ச்சி மற்றும் அவ நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறேன். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தான் அவரிடம் பேசினேன் என்று பாடகி சித்ரா தன்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்து இருக்கிறார

சென்னை: பிரபல பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் இன்று மரணம் அடைந்திருக்கிறார் .அவருடைய மறைவுக்கு பிரபலங்கள் பலரும் தங்களுடைய இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பிரபல பாடகியாக இருந்து வரும் சித்ரா, வாணி ஜெயராம் மறைவு பற்றி தன்னுடைய வருத்தத்தை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பேசிய வாணி ஜெயராம் தற்போது இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தன்னுடைய பீலிங்கை சித்ரா கொட்டியதை தொடர்ந்து ரசிகர்கள் பலர் தங்களுடைய வருத்தங்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

Popular playback singer Vani Jayaram has passed away today. Many celebrities have expressed their condolences on her death. Chitra, who has been a popular singer, has shared her grief about Vani Jayaram's death. She spoke two days ago and could not accept that Vani Jayaram is no more. Many are expressing their regrets.