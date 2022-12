பாடகி ராஜலட்சுமி நடிக்கும் திரைப்படத்தில் பிரபல சீரியல் நடிகையின் கணவர்! நடிகை அந்த சொன்ன வார்த்தை?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் பிரபலமான ராஜலட்சுமி தற்போது புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் அந்த திரைப்படத்திற்கு லைசன்ஸ் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ராஜலட்சுமி நடிக்கும் திரைப்படத்தில் தன்னுடைய கணவர்தான் ஒளிப்பதிவாளர் என பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ராதிகாவாக நடித்த ஜெனிபர் நெகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

Super Singer star Rajalakshmi is currently working on a new movie titled License.Jennifer, who played Radhika in Baakkiyalakshmi serial, has revealed that her husband is the cinematographer in Rajalakshmi's film.