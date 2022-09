தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியனா..? குஷ்பூவா...? பரபரக்கும் பதில்கள்.. விறுவிறுப்பான விருது நிகழ்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை :கலர்ஸ் தொலைக்காட்சியில் இந்த வாரம் ஒளிபரப்பாக உள்ள சுயசக்தி விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ வெளியாகி உள்ளது.

இந்தப் ப்ரோமோ சின்னத்திரை ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி அரசியல் கட்சியினர் இடையேயும் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது.

கட்சி ரீதியாக இரு துருவங்களாக உள்ள இருவர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு, நிகழ்ச்சியில் கேட்கப்படும் சுவாரசியமான கேள்விகளும் அவர்கள் அளிக்கும் சுவாரசியமான பதில்களும் ப்ரோமோ வீடியோவை வைரலாக்கி வருகிறது. இந்த வாரம் சின்னத்திரை ரசிகர் ரசிகைகள் மட்டுமின்றி அரசியல் கட்சியினருக்கும் நல்ல என்டர்டைமென்ட் காத்திருக்கிறது.

கலர்ஸ் தமிழ் ஜோடிக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..அதுவும் இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா??மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள்

English summary

Tamilachi Thanga Pandiyan and Kushboo are the special guests and the small screen fans are eagerly waiting to see how it will be.The promo of this week's Swayashakti Awards show on Colors TV is out.