Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: மழையில் நனைந்தபடி பாண்டியன் ஸ்டோர் நடிகைகள் போட்ட ஆட்டம் வைரலாக பரவி வருகிறது.

கொட்டும் மழையில் ஆட்டம் போட்ட பாண்டியன் ஸ்டோர் முல்லை, தனம்..வைரலாக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை எங்கும் மழையாக இருக்கும் நேரத்தில் மாடியில் முல்லை மற்றும் தனத்தின் ஆட்டம் பலரையும் கவர்ந்திருக்கிறதாம்.

மழை நேரத்தில் இப்படி ஆட்டம் போட்டால் சளி பிடித்து விட போகிறது என்று ரசிகர்களின் கருணை ஆறாக ஓடுகிறது.

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் காவியாவிற்கு கிடைத்த விருது...வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

English summary

Both Mullai and Dhanam, who are acting in the Pandian store serial, are dancing on the terrace drenched in rain and are going viral among the fans. Likes and comments are on the rise for their video on Instagram.