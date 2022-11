இரண்டு நாளாக ஒன்னும் நடக்கலையேன்னு பார்த்தா, நல்லா பண்ணிட்டாங்க... கமல் பேச்சு காத்தோட போச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் சிக்ஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் எந்த பிரச்சனையும் நடைபெறவில்லை என்று எதிர்பார்த்து இருந்த ரசிகர்களுக்கு இன்றைய முதல் ப்ரோமோ விருந்து அளித்திருக்கிறது.

வார இறுதி நாட்களில் கமல் என்னதான் அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் நாங்க இப்படித்தான் என்று போட்டியாளர்கள் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் .அதுவும் தனலட்சுமி இருக்கும் இடத்தில் பிரச்சனை வந்து சேருகிறதா? இல்லை பிரச்சனை இருக்கும் இடத்திற்கு தனம் இருக்கிறாரா? என்று குழப்பமாகவே இருக்கிறது.

அடுத்த கண்டெண்ட்க்கு ரெடியான பிக் பாஸ் டாஸ்க்..

English summary

Bigg Boss Tamil season six has given the first promo treat to the fans who were expecting no problem this week. No matter what advice Kamal gives on the weekends, the contestants are proving that we are like this. Does that also lead to trouble where Dhanalakshmi is? No. Is there crap where the problem is? That is confusing.