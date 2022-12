கடைசி நேரத்தில் பிக் பாஸின் அதிரடி ட்விஸ்ட்.. இந்த வார வெளியேற்றத்தில் இப்படி ஒரு ஏமாற்றமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 11வது வாரத்திற்கான வெளியேற்றம் ரசிகர்கள் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் நடைபெற்று இருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்து இருக்கிறது.

கடைசி நேரத்தில் நடைபெற்ற வெளியேற்றத்தால் ரசிகர்கள் பலரும் பலரும் பீல் பண்ணி கருத்து வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

இந்த முறை விஜய் டிவி பிரபலங்களை பாதுகாப்பதற்காகவே இப்படி ஒரு வெளியேற்றம் என்று பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

இந்த வாரம் தனலட்சுமி தான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறுவதாக தகவல்கள் கசிந்து இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் நடக்காத செயல்.. ஓட்டு விஷயத்தில் பிக் பாஸின் ட்விஸ்ட்.. அந்த நபரை வெளியேற்ற நடவடிக்கையா

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 eviction for week 11 is happening in a way that none of the fans expected, reports are leaking.The last-minute eviction has many fans commenting.Many people are commenting that this time Vijay TV is eviction to protect the celebrities.This week, reports are doing the rounds that Dhanalakshmi is leaving Bigg Boss.