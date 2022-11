கூடவே இருந்து மைனா இப்படி செய்யலாமா?ரட்சிதா மீது எந்த தப்பும் இல்லை.. கணவர் தினேஷ் கொடுத்த விளக்கம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ரட்சிதா மகாலட்சுமியை பற்றி பரவி வரும் வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாகவும் அவரைப் பற்றிய உண்மையான கேரக்டரை பற்றியும் அவருடைய கணவரான தினேஷ் கார்த்திக் பேசி இருக்கிறார்.

ரட்சிதா மகாலட்சுமியோடு ராபர்ட் மாஸ்டர் பழகி வருவதை குறித்து பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போட்டியாளர்களும் சரி ரசிகர்களும் சரி பலவிதமாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதை குறித்து தன்னுடைய பதில் என்ன என்பதை பற்றி ரட்சிதாவின் கணவர் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 contestant Rachitha Mahalakshmi's husband Dinesh Karthik has spoken about her real character and put an end to the rumors that have been circulating about her.The contestants and fans inside the Bigg Boss house are commenting on Robert Master's relationship with Rachitha Mahalakshmi. Rachitha's husband's post about his response to that has been well received by fans