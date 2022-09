திருமணத்தை ரகசியமாக வைத்திருந்த சன் டிவி சீரியல் ஜோடி.. குழந்தையை குறித்து வெளியிட்ட பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான கேளடி கண்மணி சீரியலில் ஒன்றாக நடித்த நடிகை நடிகர்கள் இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளனர்.

சின்னத்திரை நடிகை ஆன திவ்யா ஸ்ரீதர் அவருடன் இணைந்து நடித்த நடிகர்வை காதலித்து திருமணம் செய்துள்ளார்.

திருமணத்திற்குப் பிறகு தற்போது இவர்கள் இருவரின் அன்பின் வெளிப்படாக மற்றொரு உயிர் வரப்போவதை சந்தோஷத்தோடு ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்துள்ளனர்.

English summary

Divya Sridhar, who was acting in the serial Keladi Kanmani which was aired on Sun TV, has now published a post on her Instagram page. In it, she shared the happy news of being pregnant with her fans. Not only that, she has openly spoken about her husband Arnav and her love for him.