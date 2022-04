சைக்கிளில் ஓட்டுப்போட போனேன்...என் மகன் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா?- விஜய் சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: என் மகன் நினைவு வந்தது. அவனுடைய சைக்கிளில் நான் சாதாரணமாக ஓட்டுப்போடப்போனேன் என்று நடிகர் விஜய் சொன்னார். ஓட்டு போட்டு விட்டு நான் வந்த பிறகு என் மகன் கேட்ட கேள்வி இருக்கே என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் விஜய்.

நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படம் தமிழ் புத்தாண்டுக்கு வெளியாகிறது. படத்தின் புரமோசனுக்காக நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று இயக்குநர் நெல்சன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார் விஜய்.

நெல்சனின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த விஜய், எனக்கு குறிப்பிட்ட மதம்தான் என்றில்லை. ஜார்ஜியா சென்றிருந்த நேரத்தில் நாம் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு அருகில் சர்ச் இருந்தது. அதனால், அங்கு செல்லவேண்டும் என்று விரும்பினேன் என்றார்.

சர்ச் மட்டுமல்ல... கோவிலுக்கும் மசூதிக்கும் கூட போயிருக்கேன் - கடவுள் நம்பிக்கை அதிகம் என்ற விஜய்

English summary

Beast vijayudan nerukku ner: (பீஸ்ட் விஜய்யுடன் நேருக்கு நேர்)My son remembered. Actor Vijay said that I normally rode his bicycle during the assembly election. Vijay laughed when I told him that this was the question my son had asked me after I left the drive.