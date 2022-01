கொட்டும் பனியில் தாரைதப்பட்டை...மெர்சல் காட்டிய ரசிகர்கள்..அஸ்வினிடம் இதை எதிர்பார்க்கலயே??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: காலை வேலையில் என்ன சொல்ல போகிறாய் திரைப்பட வெளியீட்டு விழாவில் ரசிகர்கள் செய்த செயல் பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்துள்ளது.

அஸ்வினுக்காக ரசிகர்கள் செய்த செயலைப் பார்த்து அஸ்வின் ஒரு நிமிடம் திகைத்துப் போய் உள்ளார்.

பாடல் வெளியீட்டு விழா பேச்சுக்கு... பட வெளியீட்டில் பரிகாரம் தேடிய அஸ்வின்!!???

English summary

At work in the morning the action taken by the fans at the film in enna solla pogirai release ceremony has taken many by surprise.Ashwin is stunned for a minute by the action taken by the fans for Ashwin.