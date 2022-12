எதிர்நீச்சல்:ஜனனியிடம் ஷேர் பற்றி பேசிய அப்பத்தா..குணசேகரனின் மாஸ்டர் பிளான்..அடுத்து வரும் பிரச்சனை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இரண்டு நாட்கள் எங்கே சென்றிருந்தேன் என்ற உண்மையை ஜனனியிடம் அப்பத்தா கூற செல்கிறார்.

வீட்டிற்கு போலீஸ் வந்ததற்காக கதிர் ஜனனியை வீட்டை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஷேர் விஷயம் பற்றி ஜனணியிடம் அப்பத்தா பேச ஆரம்பிக்கும் போது குணசேகரன் புது பிரச்சனையை தொடங்குகிறார்.

English summary

Appatta goes to tell Janani the truth about where he went for two days in the Ethirneechal serial being aired on Sun TV.Kathir is trying to get Janani out of the house because the police have come to the house.Gunasekaran starts a new problem when Appatta starts talking to Janani about the share matter.