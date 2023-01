வருடத்தின் முதல் வாரத்திலே எதிர்நீச்சல் சாதனை.. போட்டி போட்ட"அந்த” சீரியலை பின்னுக்கு தள்ளிட்டாங்களே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியல்களின் இந்த வருடத்தின் முதல் வாரத்தில் கிராமப்புறம் மற்றும் நகரப்புறங்களில் பெற்ற டிஆர்பி விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

ரசிகர்களை கவர்ந்த எதிர்நீச்சல் சீரியல் இந்த முறை மீண்டும் முன்னேறி இருக்கிறது.

கடந்த வாரம் எதிர்நீச்சல் சீரியல் ஆறாவது இடத்தில் இருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் நான்காவது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

The TRP details of Sun TV serials in the first week of this year in rural and urban areas are out.The Ethirneechal serial that attracted the fans is progressing again this time.Last week the Ethirneechal serial was at the sixth position and now it is back to the fourth position.