டாஸ்க் பெயரில் முட்டையை வேஸ்ட் பண்ணி விட்டீர்களே!!! கலாய்க்கும் சாப்பாடு ஆர்வர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உணவுகளை வீண் செய்வதை பார்த்து ரசிகர்கள் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பலபேர் பட்டினியில் இருக்கும்போது இப்படி டாஸ்க் பெயரில் உணவு பொருட்களை வீண் செய்யலாமா என பலர் சமூக வலைத்தளத்தில் கமெண்டுகளை அனுப்பி வருகின்றனர்.

கரூர் பள்ளி மாணவி தற்கொலை - புகாரை விசாரிக்காத போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மீது எஸ்.பி நடவடிக்கை

கேள்விக்கு பதில் தெரியவில்லை என்றால் முட்டையை அடுத்தவர்களின் தலையில் உடைக்கும் பிக் பாஸின் டாஸ்க் தான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பேசும் பொருளாக இருந்து வருகிறது.

English summary

Fans have been expressing their opinions on the waste of food on Bigg Boss in the name of task. Many memes about it have gone viral on the social media.