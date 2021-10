பிக் பாஸ் பைவ்னா..பைய..தான் பேசனுமா?? அடிக்கடி சவுண்ட் கூட்ட வேண்டியது இருக்கு..ரசிகர்களின் குமுறல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்கள் ஆர்வமாக பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்க காத்திருக்கும் நேரத்தில் போட்டியாளர்கள் செய்யும் செயலால் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும் ஆர்வம் குறைந்து விட்டது என பலர் கூறி வருகின்றனர்.

இதற்கு முந்தைய சீசன்களில் இந்த மாதிரி இல்லை ஆனால் இப்போது அது தான் அதிகமாக நடந்து வருகிறது என்று பலர் கூறி வருகின்றனர்.

பல போட்டியாளர்கள் குரலை குறைத்து பேசுவது ரசிகர்களுக்கு புரியாத வண்ணமாகவே இருந்து வருகிறது.

English summary

Fans have been saying that the fifth season of Bigg Boss is not exactly heard by the fans as the contestants often talk down the wrench.