கவலையை தள்ளி கவனி...க்யூட்டா சிரிக்குது பாவணி.. பிரியங்காவை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இதை இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் என்று நான்காவது நாளில் இரண்டாவது ப்ரோமோவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

நேற்று எபிசோடில் பாவணியை சரியாக காட்ட வில்லையே என ஏங்கி இருந்த ரசிகர்களுக்கு இன்று என்டர்டைன்மென்ட் கிடைத்துவிட்டது.

7 நாட்களும் கோவில்கள் திறந்து சாமி தரிசனம் செய்வது எப்போது? - அமைச்சர் சேகர்பாபு சொன்ன பதில்

ப்ரோமோவில் பாவணியின் அழுகையை பார்த்து ரசிகர்கள் பலர் மனது உடைந்து போய் விட்டதாம்.

English summary

Even though there are many contestants on Bigg Boss, they have many talents and he has made Bhavani Reddy laugh as he is currently crying because of the common comedy talent that is always within Priyanka. Fans have been congratulating Priyanka on the great quality a comedian should have.