பட்டிமன்றத்தில் பட்டைய கிளப்பிய அண்ணாச்சி, பிரியங்கா...அவார்டு என்னவோ மாறிப்போச்சு

oi-V Vasanthi

சென்னை: பட்டிக்காடா?? பட்டணமா??என்னும் பட்டிமன்றத்தில் பட்டணத்தின் சார்பில் பட்டைய கிளப்பி இருக்கிறார்கள் அண்ணாச்சியும், பிரியங்காவும்.

எதிரணியினர் இவர்களை செலைட் பண்ணியிருந்தாலும், சொந்த அணியினர் பட்டத்தை மாற்றி கொடுத்து விட்டார்கள்.

தன்னுடைய எதார்த்தமான பேச்சால் பட்டிக்காட்டு அணியினரை மடக்கிய அண்ணாச்சிக்கும், பிரியங்காவுக்கும் பட்டத்தை கொடுக்கவில்லையே என ரசிகர்கள் ஃபீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

Annachi also played well in the bar competitions, but fans have been peeling off the title without giving him the title.