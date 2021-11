முதலில் உங்கள் லெவல் பாருங்கள் அதுக்குப்பிறகு குறை கூறலாம்...அமீருக்கு அட்வைஸ் செய்யும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வந்த ஒரு சில நாட்களில் நெட்டிசன்களின் கமெண்டுகளில் அகப்பட்டுள்ளார் அமீர்.

இதுதான் வாயைக் கொடுத்து வம்பை விலைக்கு வாங்குவதா என்று பலர் அமீருக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து வருகின்றனர்.

முதல் வாரத்தில் ஜெயிலில் உட்கார்ந்தபடி கதை பேசிய அமீருக்கு நெகட்டிவ் கமெண்டுகள் பறந்து வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது இவர்தான்...மனம்திறந்த இசைவாணி

English summary

Fans have been advising Aamir not to blame others for not making any fun of him in his first week.