அடடா! கமல் வழியிலேயே அவருக்கு வாழ்த்து கூறிய நடிகை வினோதினி.. கடைசியில் அந்த அன்பே சிவம்..வேற லெவல்

oi-V Vasanthi

சென்னை: உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் 68வது பிறந்த நாளை தற்போது எளிமையாக கொண்டாடி மகிழ்ந்து இருந்தார். அவருடைய பிறந்தநாளுக்கு பிரபலங்கள் ரசிகர்கள் என பல தரப்பட்ட நபர்களும் வாழ்த்துக்களை கூறி வந்தனர்.

கமல்ஹாசன் பிறந்த நாளிற்கு பிரபலங்கள் பலரும் சமூக வலைத்தளத்தில் அவருடைய புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வாழ்த்துக்கள் கூறி வந்த நிலையில் அவருடன் இதுவரைக்கும் நடிக்காத நடிகை வினோதினி தன்னுடைய பதிவை வித்தியாசமாக வெளியிட்டு இருக்கிறார் .இதை பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Kamal Haasan was celebrating his 68th birthday in a simple way. On his birthday, many famous people like celebrities and fans were congratulating Kamal Haasan on his birthday. While many celebrities posted his photos on social media and congratulated him, actress Vinodini, who has not acted with him before, has released her video in a different way.