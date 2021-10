கவனமாய் கருத்தாய் விளையாடும் ராஜு...அவரையும் சங்கத்தில் இணைத்து விட துடிக்கும் அபிஷேக்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தப்பு செஞ்சா நான் மட்டும் மாட்டகூடாது எல்லாரும் சேர்ந்து மாட்டுவோம் என்று ராஜுவை இழுக்க பார்க்கிறார் அபிஷேக் என்று நெட்டிசன்கள் கூறிவருகின்றனர்.

தான் செய்வது மட்டும்தான் பெரிய வேலை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரா அபிஷேக் என்று அவருக்கு எதிராக சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பரபரப்பு கூட்டி இருக்கின்றனர்.

நான் ரூல்ஸ் படி தான் இருப்பேன் என்று ராஜூ கூறினாலும் அவரையும் தன்னுடன் இணைத்துக் கொள்வதில் கவனமாக இருக்கிறார் அபிஷேக்.

எனக்கு சரி தவறு என்று எதுவுமே கிடையாது..அபிஷேக் பேசியதைக் கேட்டு காண்டான சிபி

English summary

He has been one of the most admired contestants on the Big Boss show since the first day of its 5th season. The current problem with Abhishek and his insistence that he will not change is that he has a good reputation among his fans.