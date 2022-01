பாக்கியாவிடம் மாட்டிக்கொண்ட கோபி.. ஒருவழியாக ரசிகர்கள் ஆசைப்பட்டது நடக்கப் போகிறது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருந்த தருணம் தற்போது நிகழ்ந்து வருகிறது.

குழப்பத்தில் இருந்த பாக்கியலட்சுமி க்கு கிடைத்த எவிடன்ஸ் பற்றி இனி கோபி என்ன சொல்லப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

The moment that fans were eagerly awaiting in the Bakkiyalakshmi serial is now happening.There is an expectation of what Gopi will say next about the evidence obtained for the confused Bakkiyalakshmi.