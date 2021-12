Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமந்தாவின் பாட்டுக்கு ஜூலி போட்ட ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போயிருக்கிறார்கள்.

ஓ..சொல்றியா, மாமா ஒ ஓ சொல்றியா..சமந்தாவுக்கு டப் கொடுக்கும் ஜூலி

ஓ சொல்றியா மாமா பாட்டுக்கு கடற்கரையோரத்தில் காற்று வாங்கியபடி ஜூலியின் ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் மனம் துள்ளி வருகிறதாம்.

பல நாட்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடங்கியிருக்கும் ஜூலிக்கு ரசிகர்களின் பக்கம் ஆதரவு அலை அதிகமாக வீசி வருகிறதாம்.

ஓ சொல்றியா மாமா.. பத்மினி வாயசைக்க.. சிவாஜி நாதஸ்வரம் வாசிக்க.. புஷ்பா.. அடேங்கப்பா இது வேற லெவல்!

English summary

Fans are stunned to see Julie put on a match for Samantha's song.Fans are thrilled to see Julie's performance as she buys air on the beach for the song O Solria Mama.Julie, who started the game again several days later, is getting more and more waves of support from the fans.