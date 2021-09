அழகும் காமெடியும் சேர்ந்து இருக்கு...அப்போ கலர்ஸ் டிவியில் கொண்டாட்டம் காத்து இருக்கு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலர்ஸ் டிவியில் அபி டெய்லரில் விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக சிறப்பு தரிசனத்தை கொடுத்து நட்சத்திரா அசத்தியிருக்கிறார்.

யாரடி நீ மோகினி சீரியல் முடிவடைந்த பிறகு கெத்தாக மீண்டும் ஜீ தமிழில் வந்த இவர் தற்போது கலர்ஸ் டிவியில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறார்.

இவருடைய இந்த அழகு தரிசனத்தை பார்த்து அசந்துபோன ரசிகர்கள் கூடவே வையாபுரி வந்து இருப்பதை பார்த்ததும், அப்போ இந்த வாரம் சம்பவம் சிறப்பாக இருக்கு என்று ஆர்வத்தில் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

The latest promo of Nakshatra and Vaiyapuri giving an entry in Abhi Taylor serial is now going viral. Fans are eagerly waiting for the two of them to play what kind of role they are going to play.