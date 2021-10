நேற்றைக்கு அப்படி பேசிய நமிதா.. இன்றைக்கு இப்படி பேசலாமா??..ஆனால் கரைஞ்சு போச்சு ரசிகர்களின் மனசு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கதைசொல்லும் டாஸ்க் வந்ததுதான் வந்தது அனைவரும் கண்ணீர் கடலில் மூழ்கடித்து வருகின்றனர்.

ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்களல்ல என்று இவர்கள் சொல்லும் கதையை கேட்டு ரசிகர்கள் பலர் பீலிங்கை கொட்டி வருகின்றனர்.

சீரியல்களில் தான் அழுகாச்சி சீன்கள் இருக்கிறது என்று புலம்பி வந்த ரசிகர்களுக்கு ரியாலிட்டி ஷோவிலும் அதே தானா என்று புலம்ப வைத்துவிட்டார்கள்.

English summary

On the fourth day of the fifth season of Bigg Boss, not only fans but also contestants are shedding tears over the story of the first promo transgender Namitha but she is not telling her story that everyone should shed tears shed her story shed a change in society.