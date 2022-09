சொந்த கதையே கிடையாதா..?? பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்.. இப்படியா பண்ணுவாங்க.!!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலின் ப்ரோமோவை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ரசிகர்கள் வெளியிடும் கருத்துக்களை அப்படியே சீரியலாக எடுத்து வருவதாக நெட்டிசன்கள் குற்றச்சாட்டி வருகிறார்கள்

அடுத்தடுத்த திருப்பங்கள் என்கிற பெயரில் இப்படி செய்யலாமா? ? என மீம்ஸ்களில் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தபடியே பாரதி கண்ணமாவில் நடந்திடுச்சே.. அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி இப்படியா..??

