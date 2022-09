இந்த மாதிரி டயலாக் தேவையா..!!?? பிரபல சீரியலை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் மீண்டும் மெடிசன்களின் வசம் சிக்கி இருக்கிறது.

ஆரம்பம் முதலே அதிகமாக நெட்டிசன்களால் கலாய்க்கப்பட்டு வந்த பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் தற்போது பிரபலம் அடைந்த நிலையில் மீண்டும் ரசிகர்கள் பலர் இந்த சீரியலுக்கு எதிராக கருத்துக்களை சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

தற்போது தீவிரவாதிகளின் வசம், பாரதியின் ஹாஸ்பிடல் இருக்கும் நேரத்தில் தீவிரவாதி ஒரு பெண்ணை கற்பழித்து விட்டு பேசும் வரைமுறைற்ற வார்த்தைகள் ரசிகர்களை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளதாம்.

கருப்பா குண்டா இருந்தால் கேவலமா.. இந்த காலத்துலயும் இப்படியா விஜய் டிவி? கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

When Bharti's hospital is in the hands of the terrorists, the inappropriate words of the terrorist raping a woman have made the fans frown.