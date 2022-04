சர்ச் மட்டுமல்ல... கோவிலுக்கும் மசூதிக்கும் கூட போயிருக்கேன் - கடவுள் நம்பிக்கை அதிகம் என்ற விஜய்

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதிகம் என்று கூறியுள்ளார் நடிகர் விஜய். சர்ச்சுக்கு மட்டுமல்ல பிரபல கோவிலான பிள்ளையார்பட்டி பிள்ளையார் கோவிலுக்கும் போயிருக்கேன்,திருநள்ளாறு சனிபகவான் கோவிலுக்கும் போயிருக்கேன் என்று கூறினார் நடிகர் விஜய்.

நடிகர் விஜய் பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ள பீஸ்ட் திரைப்படம் வரும் தமிழ் புத்தாண்டுக்கு ரிலீஸ் ஆக உள்ளது. பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய ட்ரீட் ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பொதுவாக விஜய் தனது படத்தின் ஆடியோ ரிலீஸ் நாளில்தான் மேடையில் பேசுவார். பீஸ்ட் படத்திற்கு ஆடியோ வெளியீடு இல்லை என்பதால் ரசிகர்கள் விஜய் பேச்சை கேட்க முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்தனர்.

பீஸ்ட்: “அரசு பதவிகளில் உள்ளோரை விமர்சிக்க வேண்டாம்” - விஜய் சார்பில் அறிக்கை

English summary

Actor Vijay has said that he has a lot of faith in God. Actor Vijay said that he had visited not only the church but also the famous Pillaiyarpatti Pillaiyar temple and the Thirunallar Sanibagavan temple.