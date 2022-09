ஷெஃல்ப்ல செல்போனை வச்சேன்.. பாத்திரம் கழுவுறதை விட என்னை கழுவி ஊத்திட்டாங்க.. "நீயா நானா" கொடுமை

Television

சென்னை: வீட்டுப் பணியாளர்கள் வெர்சஸ் பணிக்கு அமர்த்தும் குடும்பத் தலைவிகள் என்னும் நீயா நானா விவாத நிகழ்ச்சியில் கிணறு தோண்ட பூதம் கிளம்பிய கதையாக ஒவ்வொரு விஷயமாக வெளியே வருவதை பார்த்தால் வீட்டுப் பணியாளர்கள் எத்தனை மன வேதனையில் வேலை பார்த்திருப்பார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா விவாத நிகழ்ச்சியில் வாரந்தோறும் நம் அன்றாடம் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளையே விவாதமாக எடுத்துக் கொண்டு பேசுவதால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.

அந்த வகையில் கடந்த வாரம் வீட்டு வேலை செய்யும் பணியாளர்களுக்கும் அவர்களை பணிக்கு அமர்த்திய குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் இடையே விவாதம் நடைபெற்றது.

Neeya Naana debate- Maid vs Owners of the house. Here are the points which was discussed in the debate.