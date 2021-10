பச்சை நிறத்தில்....ரசிகர்களின் மனதை பறிக்கும் காவியா அறிவுமணி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பெரிய கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு ஸ்டைலாக போஸ் கொடுத்த காவியாவை பார்த்ததும் ரசிகர்களின் மனது தந்தனத்தான் பாடி வருகிறதாம்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் முல்லை கேரக்டரில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் காவியாவா இது என்று ரசிகர்கள் அசந்து போய் இருக்கின்றனர்.

டைட்டான மாடர்ன் உடையில் ரசிகர்களின் மனதை டைட்டாக்கி விட்டாரே என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்க்கின்றனர்.

English summary

Kavya arivumani, who has captured the minds of fans in the role of Pandian Store Serial Mullai, which is being telecast on Vijay TV, has also been active on the social media and has seduced the women of the house in the serial and made the youth look back on her on the social media.