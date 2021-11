மயிலாக மாறிய ஜூலி...இதை எதிர்பார்க்கலையே...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அச்சு அசலாக மயிலாக மாறி இருக்கும் ஜூலியை பார்த்ததும் ரசிகர்களின் கமெண்ட்களில் அகவி வருகின்றனர்.

மீண்டும் வித்தியாசமான போட்டோ ஷூட்டில் குதித்து இருக்கும் ஜூலிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிக்கின்றது.

ஆஸி. பிரதமர் பொய் சொல்கிறார்.. பிரான்ஸ் அதிபர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு.. மோதலில் வல்லரசுகள்!

இன்ஸ்டாகிராமில் இவர் போட்டோ வெளியீட்டு சிறிது நேரத்திற்குள் வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

English summary

Photos of Julie actively posting on Instagram are going viral. Now fans are pouring in comments for the photos he has posted differently in peacock getup.