சிக்கென்று...சிரிக்கும் சாக்ஷி...சிதறிப் போச்சு ரசிகர்களின் மனசாட்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சிரிக்கும் சிரிப்பாலே ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்து இழுத்த சாக்ஷியைப் பார்த்து இன்ஸ்டாகிராமில் சுற்றிவருகிறது ரசிகர்கள் கூட்டம்.

அடடா எப்படிப் பார்த்தாலும் அழகாய் இருக்கிறதே என்று கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள் கூட கவிதை பாட ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.

இடுப்பில் கையை வைத்து மிடுக்காய் பார்க்கும் பார்வையை பார்த்ததும் பேச வார்த்தையின்றி ஹாட்டின்களை பறக்க விட்டு வரும் ரசிகர்களால் இன்ஸ்டாகிராமே சிவந்து போச்சாம்.

அப்படி இப்படி கலக்கும் சனம்...தவிக்குது ரசிகர்களின் மனம்

English summary

Sakshi Agarwal has been popular among fans after Bigg Boss but she has always been active on social media. Though she is acting in films, her photoshoot photos on social media are a good reach among fans. Sakshi Agarwal has been posting every day as the photos posted in a different way are very popular among the fans.