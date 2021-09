தாவணியில் தரமாக பவானி ரெட்டி...பார்த்ததும் ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாவாடை தாவணியில் பவானி ரெட்டியை பார்த்ததும் ரசிகர்களின் மனது பறந்து வருகிறது.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பழைய மாதிரியே வந்திருக்கும் பவானிக்கு வரவேற்பு சும்மா அள்ளுது.

இத..இதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம் என்று ஆர்ப்பரிக்கும் ரசிகர்களின் லைக் பட்டன் தெறிக்குது.

English summary

Bhavani Reddy, who has occupied a place in the minds of fans with serials, has not been seen in any serials for a few days now but has been active on social media and has been doing frequent model photoshoots and now the photoshoot photos she has posted in a traditional dress are going viral on Instagram and fans are eagerly waiting for her to return to the serial.