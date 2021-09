ஜீ தமிழில் அறிமுகமாகும் ரக்ஷா..இந்த ஜோடி மாயன் தேவி போல இருக்குமா??ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கம்பேக் கொடுத்தால் நம்ம தேவியைப் போல கொடுக்க வேண்டுமெனறு ரக்ஷாவின் ரசிகர்கள் குதூகலித்து வருகின்றனர்.

விஜய் டிவியில் நம்பர் ஒன் சீரியலில் கலக்கிக் கொண்டிருந்த இவர் தற்போது ஜீ தமிழில் புது சீரியலில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த செய்தி தான் அவருடைய ரசிகர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீரியலின் தேவியை காணாது இருந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த சீரியல் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

English summary

raksha, who was playing the role of the devi of naam iruvar namakku iruvar 1 serial, which was telecast on vijay tv, will be back as the heroine in zee Tamil serial Anbe Sivam. When he took to his Instagram, his fans were congratulating him.