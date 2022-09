சீரியலில் மீண்டும் களமிறங்கும் “செம்பருத்தி” கார்த்திக்..!!ஆனால் கண்டிஷன் தான் பெருசாம்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வந்த செம்பருத்தி சீரியலில் கதாநாயகன் மீண்டும் சீரியலில் நடிக்க இருக்கிறார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றது.

கார்த்திக் மீண்டும் சீரியலில் நடிக்கிறார் என்றதும் ரசிகர்கள் இப்போதே எந்த சீரியல்? எந்த சேனல்? என்ற கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

அதுவும் அவர் ஏற்கனவே விலகிய ஜீ தமிழ் சேனலில் தான் மீண்டும் நடிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

English summary

There are reports that Karthik, the protagonist of the Sembaruthi serial which was aired on Zee Tamil, is going to act again in the serial. And there are reports that he is going to act again in the Zee Tamil channel from which he has already quit.