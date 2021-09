மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடங்கிய ஷிவானி...விடாமல் துடிக்கிறது ரசிகர்களின் மனது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இது என்ன??இது தான் பாத்ரூம் டான்ஸா??என்று மீண்டும் ரசிகர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஷிவானி போட்ட ஆட்டம் இன்ஸ்டாகிராமை கலக்கி வருகிறது.

காத்துவாக்குல இரண்டு காதல் பாட்டுக்கு காலை விரிச்சி இவர் ஆடிய ஆட்டம் பலருடைய கண்ணுக்குள்ளேயே நிற்கிறதாம்.

இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க பயணம்.. 5 நாட்கள்.. மலைக்க வைக்கும் நிகழ்ச்சி நிரல்.. விவரம்

டூ...டுட்டூ பாட்டுக்கு இரண்டு கை விரல்களையும் ஆட்டோ ஆட்டு என ஆட்டி மனதை ஆட வைத்து விட்டார் என பலர் தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Shivani, who made her debut as a heroine on the small screen and is currently a heroine on the big screen, has a huge fan base on the social media. Every post posted on the social media with the support of fans goes viral in a big way. Fans are very upset that Shivani has cut down on posting after Bigg Boss.