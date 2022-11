எதிர்நீச்சல், அப்பத்தாவின் அதிரடியால் அழுது வடியும் குணசேகரன் குடும்பம்..இனி இதுதான் கதையாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இதுவரைக்கும் மருமகள்களை ஆட்டி படைத்த குணசேகரனின் அம்மாவாகிய விசாலாட்சியை ஆட்டி படைக்க அவருடைய மாமியார் ஆகிய அப்பத்தா வந்துவிட்டார்.

அப்பத்தாவின் புது அவதாரத்தை பார்த்து குணசேகரின் குடும்பமே ஆடிப் போயிருக்கின்றனர்.

ஜனனியோடு சேர்ந்து இனி அப்பத்தா செய்யும் செயல்களால் தான் குணசேகரன் உடைய ஆட்டமும் திமிரும் அடங்க போகிறது.

முதல் முறையாக பேசிய அப்பத்தாவால் வெளிவந்த ரகசியங்கள்... இனி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியல் கதை இதுதானாம்

English summary

Gunasekaran's mother-in-law Vishalakshi, who has been rocking her daughter-in-law in Sun TV's Ethir Neechal serial, has come to rock Gunasekaran's mother-in-law.Gunasekar's family has gone crazy after seeing Appatta's new avatar.Gunasekaran's game and arrogance will be contained only because of Appatta's actions along with Janani.