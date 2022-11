மொத்த உண்மையை உளறிய குணசேகரன்..ஆட்டத்தை தொடங்கும் ஜனனி.. எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இப்படி ஒரு மாற்றமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இதுவரைக்கும் குணசேகரன் ஆட்டத்தை பார்த்து மிரண்டு போய் அமைதியாக இருந்த அப்பத்தா இப்போது ஜனனியின் மூலமாக தன்னுடைய ஆட்டத்தை தொடங்கி இருக்கிறார்.

ஜனனி எப்படி கோயிலுக்கு வந்து சக்தியின் திருமணத்தை நிறுத்தினார் என்று சந்தேகத்தை வைத்துக்கொண்டு குணசேகரன் பிரச்சனையை தொடங்கி இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாமல் வைத்திருந்த அக்ரீமெண்ட் விஷயத்தை பற்றி முதல் முறையாக தம்பிகள் குணசேகரனிடம் கேள்வி கேட்க தொடங்கி இருக்கின்றனர்

English summary

Appatta, who was scared and silent watching Gunasekaran's game in the Ethirneechal serial, is now starting his game through Janani. Gunasekaran is starting the problem by keeping suspicion that how Janani came to the temple and stopped Shakthi's marriage.