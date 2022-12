முதல் முறையாக கணவரோடு மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த சுந்தரி சீரியல் கதாநாயகி... குவிந்து வரும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சுந்தரி சீரியலின் கதாநாயகி கேப்ரெல்லா தனது கணவரோடு வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

முதல் முறையாக தனது காதல் கணவரோடு இவர் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடி அந்த மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களிடமும் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

திருமணத்திற்கு பிறகு கணவரோடு கொண்டாடிய புது மகிழ்ச்சிக்கு ரசிகர்கள் பலர் வாழ்த்துக்களை கூறி அடுத்த குட் நியூஸ் எப்போது என்று கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

Sundari serial's Sundari heroine Cabriella's post with her husband is receiving congratulations from fans.She celebrated Christmas with her love husband for the first time and shared that joy with her fans.After the marriage, many fans are congratulating the new happiness with her husband and are wondering when the next good news will be.