பிரியங்காவை வெளியேற்ற தாமரையை டார்கெட் செய்த நிரூப்...கூலாக நோ ப்ராப்ளம் சொன்ன பிரியங்கா

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடப்பதைப் பார்க்கும்போது இனி பிரியங்கா மற்றும் நிரூப் இடையில் பெரிய சண்டை வெடிக்கப் போகிறது என்று ரசிகர்கள் கூறிவருகின்றனர்.

டாஸ்க்கில் இருந்து வெளியேறினாலும் நோ ப்ராப்ளம் என்று கூலாக கூறிய பிரியங்காவுக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

நெருப்புக்கு ஏன் இந்த வெறுப்பு...பிரியங்காவை பார்த்ததும்

பொம்மை டாஸ்க்கில் பொம்மையாக மாறிய போட்டியாளர்களை பார்த்து ரசிகர்கள் என்ஜாய் பண்ணி வருகின்றனர்.

English summary

Fans have been condemning Nirup for his act to Thamari Selvi to get Priyanka out somehow.